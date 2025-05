Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Oberriexingen: Motorradfahrer bei Auffahrunfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Bei einem Unfall, der sich am Mittwoch (14.05.2025) gegen 06:30 Uhr auf der Kreisstraße 1683 kurz vor dem Ortseingang von Oberriexingen ereignete, wurde ein Motorradfahrer schwer verletzt. Ein 59-jähriger Audi-Lenker war von Sersheim kommend in Richtung Oberriexingen unterwegs, als vor seinem Fahrzeug mutmaßlich eine Ente auf der Fahrbahn landete und er wohl reflexartig bremste. Ein 27-jähriger Motorradfahrer, der hinter dem Audi fuhr, konnte vermutlich nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Heck des Audi. Durch die Kollision stürzte der Suzuki-Lenker zu Boden und erlitt schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte den Zweirad-Fahrer in ein Krankenhaus. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 13.000 Euro. Die Suzuki musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Kreisstraße an der Unfallstelle bis etwa 08:30 Uhr voll gesperrt.

