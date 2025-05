Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Gaststätteneinbrüche in der Innenstadt

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zu Mittwoch (14.05.2025) gewaltsamen Zutritt zu einer Gaststätte in der Autenstraße in Ditzingen. Im Innern brachen die Unbekannten Spielautomaten auf. Hieraus entwendeten sie einen zweistelligen Bargeldbetrag. Die Sachschadenshöhe ist noch unbekannt. In der gleichen Nacht versuchten vermutlich dieselben Täter, in eine weitere Gaststätte in der Stuttgarter Straße einzubrechen. Die Einbrecher schlugen eine Fensterscheibe ein. Ob die Unbekannten sich auch Zugang zur Gaststätte verschaffen konnten, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Höhe des Sachschadens kann ebenfalls noch nicht beziffert werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ditzingen unter Tel. 07156 4352-0 in Verbindung zu setzen.

