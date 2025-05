Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: Verkehrsunfall im Kreisverkehr - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Nach einem Unfall, der sich am Mittwoch (14.05.2025) gegen 10:00 Uhr im Kreisverkehr Möglinger Straße am Ortseingang von Markgröningen ereignete, sucht das Polizeirevier Vaihingen an der Enz noch Zeugen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge war ein 36 Jahre alter Lenker eines Sattelzugs auf der Kreisstraße 1660 von Möglingen kommend in Richtung Markgröningen unterwegs. Er fuhr in Höhe des Ortseingangs in den dortigen Kreisverkehr ein, wo es zur Kollision mit dem Skoda eines 18-Jährigen kam. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 5.000 Euro. Da der Unfallhergang nicht abschließend geklärt werden konnte, bittet die Polizei Zeugen, sich unter Tel. 07042 941-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de zu melden.

