Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ehningen: Traktor fängt Feuer

Ludwigsburg (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache war in der Nacht zum Freitag (11.07.2025), gegen 3.15 Uhr ein Traktor in Brand geraten, der auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebs im Grubstockweg in Ehningen stand. Die Feuerwehr konnte durch zügige Löschmaßnahmen ein Übergreifen auf angrenzende Stallungen verhindern. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Ob ein Zusammenhang zu einem Brandgeschehen in Schönaich in der vorherigen Nacht besteht, ist noch Gegenstand der Ermittlungen, die die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg aufgenommen hat. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de entgegen.

