POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Stark alkoholisierter Autofahrer in Hude kontrolliert

Delmenhorst (ots)

Nach Hinweisen von Zeugen kontrollierte die Polizei am Mittwoch, 21. Mai 2025, gegen 15:50 Uhr, in Hude einen stark alkoholisierten Autofahrer.

Ein Zeuge war mit einem Auto auf dem Klosterweg in Richtung Parkstraße unterwegs. Schon dabei fiel ihm ein vorausfahrender VW auf, der in unsicherer Weise fortbewegt wurde. Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Parkstraße beobachtete er den Fahrer schließlich beim Aussteigen. Dabei und auch im Gehen hatte der Mann erhebliche Probleme mit dem Halten des Gleichgewichts. Dieselben Unsicherheiten stellte eine Mitarbeiterin im Markt fest, die dem Mann nach dem Einkauf von Alkohol zu seinem Auto folgte und ihn am Wegfahren hinderte. Beamte der verständigten Polizei boten dem 67-jährigen Mann einen Atemalkoholtest an, der einen Wert von 3,29 Promille zeigte.

Gegen den Mann aus Hude ist ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet worden. Die Entnahme einer Blutprobe war erforderlich. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg ordnete ein Richter die Beschlagnahme des Führerscheins an.

