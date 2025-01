Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Versuchter Raub in der Trippstadter Straße

Kaiserslautern (ots)

Ein Mann ist am Montag Opfer eines versuchten Raubs geworden. Der 24-Jährige wurde, gegen 16:45 Uhr, durch einen bislang unbekannten Täter in der Trippstadter Straße in Höhe des Forschungsinstitutes für KI angesprochen und aufgefordert, seinen Rucksack herauszugeben. Da der 24-jährige Mann dieser Aufforderung nicht nachkam, versuchte der Unbekannte ihm den Rucksack zu entreißen. Als dies misslang, schlug der Täter dem jungen Mann ins Gesicht und floh in unbekannte Richtung. Der 24-Jährige erlitt durch den Schlag leichte Verletzungen. Er beschrieb den Täter als circa 1,85 Meter groß, mit einem dichten Oberlippenbart. Er sprach Deutsch mit einem osteuropäischen Akzent. Bekleidet war er mit einer Wintermütze und einer dunklen Winterjacke. Er trug In-Ear-Kopfhörer mit Kabel. Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Täter geben können oder etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Polizei zu melden. |elz

