Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kleinbus kollidiert mit Radfahrerin

Teistungen (ots)

In der Hauptstraße ereignete sich am Dienstag gegen 17.20 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem eine 33-Jährige verletzt wurde. Während eines Überholvorgangs durch einen Kleinbus beabsichtigte die Radfahrerin nach links abzubiegen. Hierbei kam es zur Kollision und einem Sturz der 33-Jährigen. Sie wurde mit leichten Verletzungen in ein Klinikum gebracht. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld nahmen die Ermittlungen zum Verkehrsunfall auf.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell