POL-PPWP: Einbruch auf Betriebsgelände

Kaiserslautern (ots) - Heftig gekracht hat es am Montagmorgen im Hilgardring. Gegen 7 Uhr stießen dort zwei Fahrzeuge gegeneinander. Bei der Polizei machten die beiden Fahrerinnen unterschiedliche Angaben, was die Ampelschaltung angeht, weswegen die Beamten nun Zeugen suchen. Zu dem Unfall kam es, als eine 26-Jährige mit ihrem Opel Corsa auf der Friedensstraße in ...

