Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Öffentliches skandieren rechtsradikaler Parolen ++ Einbruchversuche ++ Unfälle auf der Autobahn

Cuxhaven (ots)

Öffentliches skandieren rechtsradikaler Parolen

Cuxhaven. Am Montagabend, 14.04.25, wurden der Polizei Cuxhaven kurz vor 19 Uhr zwei alkoholisierte Männer gemeldet, die direkt an der Duhner Tourismus-Meile rechtsradikale Parolen rufen. Die sofort eingesetzten Beamten konnten die Männer in unmittelbarer Nähe eines gut besuchten Restaurants mit Außengastronomie feststellen. Gegen die Beschuldigten, zwei 53 und 49 Jahre alte Cuxhavener, wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

++++++

2 Einbruchversuche in Geschäfte

Cuxhaven. In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde versucht in eine Werkstatt in der Wilhelm-Heidsiek-Straße und in ein Café in der Nordersteinstraße einzubrechen. In beiden Fällen wollten die Täter durch aufhebeln von Fenstern oder Türen in die Geschäfte eindringen. In beiden Fällen misslang der Versuch. Es entstand dennoch Schaden im niedrigen 4-stelligen Bereich.

++++++

Betrunkener Fußgänger springt auf die Fahrbahn

Cuxhaven. Am Montagabend gegen 22.15 Uhr kam es in der Wagnerstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem PKW. Der 19-jährige Fußgänger aus Cuxhaven sprang völlig unvermittelt und scheinbar mit Absicht vor einen heranfahrenden PKW eines ebenfalls 19-jährigen Cuxhaveners. Obwohl der Autofahrer sofort eine Vollbremsung einleitete kam es zum Zusammenstoß, bei dem der Fußgänger zum Glück nur leicht verletzt wurde. Ein bei der Unfallaufnahme durchgeführter Atemalkoholtest des Fußgängers ergab einen Wert von über 2,3 Promille. Dem jungen Mann wurde eine Blutprobe entnommen und es wurde ein Strafverfahren wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr eingeleitet.

++++++

Unfall mit hohem Sachschaden auf der A27

BAB27 / Schwanewede. Am Montagnachmittag, gegen 17.30 Uhr, ereignete sich auf der A27 kurz hinter der Anschlussstelle Schwanewede in Fahrtrichtung Bremen ein Verkehrsunfall. Eine 47-jährige Bremerin fuhr mit ihrem PKW an der Anschlussstelle auf die Autobahn auf und wechselte sofort auf den Überholfahrstreifen, um einen PKW auf dem Hauptfahrstreifen zu überholen. Dabei übersah sie einen auf dem Überholfahrstreifen aus Richtung Bremerhaven heranfahrenden PKW eines 58-jährigen Hamburgers. Obwohl bei dem PKW sofort das automatische Bremssystem eine Gefahrenbremsung auslöste, konnte die Geschwindigkeit nicht mehr so weit reduziert werden, dass ein Zusammenstoß hätte verhindert werden können. Verletzt wird bei dem Unfall zum Glück niemand. Der Schaden an den PKW wird auf mindestens 35.000 Euro geschätzt. Der PKW des Hamburgers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

++++++

Auffahrunfall unter Alkoholeinfluss - eine Person schwer verletzt

BAB 27 / Schwanewede. Montagnacht ereignete sich kurz vor 23 Uhr auf der A27, zwischen den Anschlussstellen Schwanewede und Uthlede in Richtung Cuxhaven, ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 30-jähriger aus Bremen fuhr mit seinem BMW, mit hoher Geschwindigkeit auf einen Gefahrguttransporter einer 56-jährigen Bremerin auf. Der 30-jährige Fahrzeugführer wurde durch den Unfall schwer verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Bei dem Unfallverursacher konnte durch die Beamten eine Alkoholbeeinflussung von über zwei Promille festgestellt werden. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Für die Unfallaufnahme wurde der Hauptfahrstreifen gesperrt, für die Bergung der Fahrzeuge wurde kurzzeitig eine Vollsperrung eingerichtet. Der entstandene Sachschaden wird auf 28.000 Euro geschätzt. Von dem Gefahrgut des Transporters ging zur keiner Zeit Gefahr aus.

++++++

Jugendlicher am Steuer eines PKW angehalten

BAB27 / Schwanewede. Am Dienstag, kurz vor 3 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Geestland einen VW Sharan auf der A27 zwischen den Anschlussstellen Schwanewede und Uthlede in Fahrtrichtung Cuxhaven. Der Fahrzeugführer war ein 15-jähriger Jugendlicher aus Bremen, der mit dem PKW seiner Eltern ohne deren Wissen unterwegs war. Der Jugendliche ist noch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Es wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt. Der Jugendliche wurde an seine Eltern übergeben.

++++++

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell