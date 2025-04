Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Ohne Pflichtversicherung +++ Ohne gültige Fahrerlaubnis +++ Nachtrag: Schwerer Unfall sorgt für stundenlange Sperrung

Cuxhaven (ots)

Geestland/BAB27 - Ohne Pflichtversicherung unterwegs

Am Freitag, den 11.04.2025, kontrollierten Kräfte des Polizeikommissariats Geestland um 14:20 Uhr einen 47-Jährigen Fahrzeugführer aus Cuxhaven in einem Fiat Ducato. Bei der Kontrolle des Cuxhaveners und des Fahrzeugs stellten die Beamten fest, dass für den Transporter keine Haftpflichtversicherung bestand. Dem Cuxhavener wurde daher die Weiterfahrt untersagt. Die Kennzeichen wurden entsiegelt und die Zulassungsbescheinigung Teil 1 entwertet. Fahrzeugführer und -halterin werden sich nun wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten müssen.

+++++

Loxstedt/BAB27 - Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis

Freitagnacht (11.04.2025) kontrollierten Kräfte des Polizeikommissariats Geestland kurz nach 23:00 Uhr einen 42-jährigen Bremer, der die Autobahn 27 in Richtung Cuxhaven mit einem Audi befuhr. Bei der Kontrolle konnte der Bremer seinen ausländischen Führerschein nicht vorzeigen. Da er aber schon mehrere Jahre in Deutschland lebt, hätte dieser seinen Nicht-EU-Führerschein bereits umschreiben lassen müssen. Der Bremer wird sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen.

+++++

Bremerhaven/BAB27 - Nachtrag: Schwerer Unfall sorgt für stundenlange Sperrung

Am gestrigen Freitagnachmittag (11.04.2025) ereignete sich auf der Autobahn 27 in Fahrtrichtung Walsrode in Höhe der Anschlussstelle Geestemünde ein schwerer Verkehrsunfall. Um 15:30 Uhr gingen mehrere Notrufe ein. Bei Eintreffen der Polizeikräfte waren Feuerwehr und Rettungsdienst bereits im Einsatz. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr ein 63-Jähriger mit einem Sattelzug auf das Stauende vor der Baustelle Wulsdorf auf. Der Sattelzug geriet vom Hauptfahrstreifen auf den Überholfahrstreifen und fuhr auf den Pkw der Marke Skoda eines 20-jährigen aus dem Kreis Stade auf, den er wiederum auf den Pkw BMW eines 30-jährigen Bremerhaveners aufschob. Nachdem diese beiden Pkw in die Schutzplanke geschoben wurden, geriet der Sattelzug nach rechts und kollidierte mit einem Pkw-Wohnwagen-Gespann eines 69-jährigen Dänen. Das Fahrzeuggespann wurde auf den vor ihm stehenden Toyota einer 63-jährigen aus der Gemeinde Loxstedt geschoben. Ein weiterer Pkw der Marke VW, eines 43-jährigen aus Hatten wurde durch das Überfahren von Trümmerteilen beschädigt. Der Fahrer des Sattelzuges musste durch Feuerwehrkräfte aus dem Fahrerhaus gerettet werden und wurde schwer verletzt einem Krankenhaus zugeführt. Eine Mitfahrerin im Skoda wurde ebenfalls schwer verletzt. Zudem wurden vier weitere Personen leicht verletzt. Vier Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten mittels Abschlepper von der Unfallstelle entfernt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 100.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungs- und Reinigungsarbeiten war die BAB 27 ab der Anschlussstelle Bremerhaven-Geestemünde in Fahrtrichtung Walsrode bis 01:40 Uhr voll gesperrt.

