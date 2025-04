POL-CUX: Schwelbrand an einem Einfamilienhaus in Loxstedt

Cuxhaven (ots) - Einbruch in Apotheke Geestland / Langen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind bisher unbekannte Täter in eine Apotheke in der Debstedter Straße eingebrochen. Die Täter verschafften sich über eine Seitentür Zutritt zu dem Geschäft, durchsuchten alle Räume und entwendeten Bargeld. Der Schaden wird auf über 2.000 Euro geschätzt. ++++++ ...

