POL-LER: Pressemitteilung

++ Gefährliche Körperverletzung, Bedrohung ++ gemeinschädliche Sachbeschädigung ++ Sachbeschädigung an Pkw ++ Fahren ohne Fahrerlaubnis ++ Verkehrsunfallflucht

Westoverledingen- Gefährliche Körperverletzung, Bedrohung In der Nacht zum Samstag kam es gegen Mitternacht an der Ihrener Straße in einem Automatenkiosk zu einer gefährlichen Körperverletzung. Eine Gruppe unbekannter Personen betreten zunächst den Automatenkiosk und hindern eine darin befindliche Personengruppe am Verlassen. Anschließend schlagen die unbekannten Täter einem 24-jährigen Opfer ins Gesicht und schubsen ein 23-jähriges männliches Opfer, wodurch dieses ebenfalls verletzt wird. Weiterhin werden ein 19-jähriges Opfer und ein 26-jähriges Opfer durch die unbekannten Personen bedroht.

Emden- Gefährliche Körperverletzung

In der Nacht zum Samstag kam es in der Emder Fußgängerzone zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 24-jähriger Mann aus Emden und ein 27-jähriger Mann aus Wolfsburg schlagen und treten gemeinschaftlich die beiden 22-jährigen und 25-jährigen Opfer. Beide Opfer werden leicht verletzt und ärztlich versorgt.

Emden - Gemeinschädliche Sachbeschädigung Im Zeitraum zwischen Donnerstag den 19.06.2025 und Freitag den 20.06.2025 warfen unbekannte Täter mit einem Stein eine Glasscheibe der Martin-Luther-Kirche in der Bollwerkstraße ein. Zeugen werden gesucht.

Hesel - Sachbeschädigung an Pkw

Am Freitagvormittag zerkratzten unbekannte Täter den Lack eines auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes an der Straße Im Brink in Hesel geparkten Pkw VW Caddy.

Weener - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag den 20.06.2025, um 19:20 Uhr, fuhr ein 41-Jähriger Mann aus Leer mit einem Pkw auf der Norderstraße in Weener. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wird durch die eingesetzten Beamten im weiteren Verlauf festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wird untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag den 20.06.2025, vermutlich gegen 07:00 Uhr, beschädigte eine unbekannte Person beim Vorbeifahren mit seinem Fahrzeug in Richtung Stadteinwärts einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand der Ubbo-Emmius-Straße geparkten Pkw VW Golf. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Es werden Zeugen gesucht.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Im Zeitraum zwischen Freitag den 20.06.2025, 00:00 Uhr und Freitag den 20.06.2025, 12:00 Uhr, beschädigte eine unbekannte Person beim Ein-/Ausparken mit seinem Fahrzeug einen ordnungsgemäß an der Schillerstraße geparkten Pkw Mercedes GLE 400. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Es werden Zeugen gesucht.

