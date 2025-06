Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 20.06.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++Stromkabel entwendet++Brand++Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht++

Westoverledingen - Stromkabel entwendet

In der Nacht von Mittwoch, den 18.06.2025, auf Donnerstag, den 19.06.2025, kam es zu einem Diebstahl auf einem Baustellengelände in der Ihrener Straße. Bislang unbekannte Täterschaft entwendete ein etwa 15m langes Starkstromkabel. Zeugen, die Angaben zu Tat und/ oder Täterin machen können, melden sich bitte bei der Polizei.

Moormerland - Brand

Am gestrigen Donnerstag gegen 21:20 Uhr kam es zu einem Brand in der Straße Rudolfswieke in Moormerland. Vermutlich durch Asche geriet zunächst eine Mülltonne und anschließend die hölzerne Fassade einer Garage in Brand. An der Garage entstand Sachschaden.

Rhauderfehn - Verkehrsunfallflucht

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Mittwoch, den 18.06.2025, in der Zeit zwischen 07:30 Uhr und 20:00 Uhr in der Ringstraße. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte einen am rechten Fahrbahnrand abgeparkten Pkw Mazda in blau und verursachte einen Schaden an der linken Fahrzeugseite. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte bei der Polizei.

