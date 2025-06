Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 18.06.2025

++Verbotenes Kraftfahrzeugrennen++Diebstahl aus Pkw++Verkehrsunfallflucht: Radfahrerin leicht verletzt++

Emden - Verbotenes Kraftfahrzeugrennen

Am 15.06.2025 kam es gegen 15:20 Uhr zu einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen von der Niedersachsenstraße über den Außenhafen, zum Südkai bis zum Jarßumer Hafen in Emden. Der tatverdächtige Krad- Fahrer fiel zunächst im Rahmen des "All- Carmeet Emden" im öffentlichen Verkehrsraum durch Poser- Verhalten auf. Er beschleunigte auf der Niedersachsenstraße und im VW- Kreisverkehr stark und zog sogenannte "Wheelies". Aufgrund dieses Verhaltens sollte er durch Einsatzkräfte der Polizei kontrolliert werden. Dieser Kontrolle entzog er sich jedoch durch sehr riskante und rasante Fahrweise über die genannte Strecke. Es konnten Videoaufzeichnungen gefertigt werden, in denen zu sehen ist, dass sich zu diesem Zeitpunkt mehrere Fahrzeuge und auch Fußgänger/ Radfahrer im Gegenverkehr befanden. Die Verfolgungsfahrt musste aufgrund der sehr hohen Geschwindigkeit des flüchtenden Krades abgebrochen werden. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um eine schwarze Rennmaschine der Marke Suzuki GSX-R1000. Der männliche Fahrzeugführer war ca. 20-30 Jahre alt, ca. 170-180cm groß und trug schwarze Bekleidung mit orangefarbenen Applikationen. Zeugen, die Hinweise zur Fahrweise/ des Rennens sowie zum Fahrzeugführer geben können, melden sich bitte bei der Polizei.

Leer - Diebstahl aus einem Pkw

Am 12.06.2025 kam es gegen 14:30 Uhr zu einem Diebstahl eines Smartphones. Die unbekannte Täterin durchwühlte einen Pkw, der an der Plytenbergstraße Nr. 11 im Bereich des dortigen Friedhofes abgestellt war. Sie entwendete ein Smartphone und entfernte sich daraufhin. Die blonde Frau warf das Diebesgut anschließend auf der Flucht wieder weg. Es konnte dem 56-jährigen Geschädigten wieder ausgehändigt werden. Zeugen, die Angaben zu Tat und/ oder Täterin machen können, melden sich bitte bei der Polizei.

Leer - Verkehrsunfall

Am 16.06.2025, gegen 14:50 Uhr stand die 69-Jährige mit ihrem Fahrrad gemeinsam mit einer anderen Radfahrerin an der rotzeigenden Ampel der Sägemühlenstraße/ Am Dock. Sie beabsichtigten bei Grünlicht die Straßenseite zu wechseln. Als die Fußgänger-/ Radfahrerampel auf Grünlicht wechselte, schnitt die Radfahrerin der 69-Jährigen den Weg ab sodass diese stürzte und sich leicht verletzte. Die Verursacherin entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall und/ oder zur unbekannten weiblichen Radfahrerin geben können, melden sich bitte bei der Polizei.

