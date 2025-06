POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, d. 14.06.2025

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots) - ++Verkehrsunfallflucht in Papenburg: Zeugen gesucht++Brandstiftung an mehreren Pkw++Sachbeschädigung durch Feuer++ Papenburg - Verkehrsunfallflucht Bereits am Sonntag, den 08.06.2025 kam es gegen 18:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pedelec- Fahrer und einem Pkw in Papenburg. Der 15-jährige Fahrradfahrer befuhr die ...

mehr