POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 13.06.2025

Uplengen/ Remels - Einbruch in Lagerhalle

Im Zeitraum zwischen dem 07.06.2025, ca. 12:30 Uhr bis zum 12.06.2025, ca. 08 Uhr, verschaffte sich bislang unbekannte Täterschaft Zugang zu einer Lagerhalle in der Straße "Alter Postweg" in Remels. Die Räumlichkeiten wurden betreten, es wurde jedoch nichts entwendet. Weiterhin wurden auf der Rückseite des Gebäudes die Glasscheiben von fünf Oberfenstern vermutlich mit Steinen eingeschlagen. Zeugen, die Hinweise zu Tat und/ oder Täter geben können, melden sich bitte bei der Polizei.

Rhauderfehn - Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Fußgänger

Am 12.06.2025 kam es gegen 11:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin. Die 62-jährige Unfallverursacherin fuhr zur Unfallzeit mit ihrem Hyundai Ioniq von einem Grundstück eines Supermarktes an der Rhauderwieke 16 auf die B 438 in Richtung Marienheil. Hierbei übersah sie den 76-jährigen Fußgänger, welcher die Bundesstraße überqueren wollte. Durch den Zusammenstoß wurde der Fußgänger leicht verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Am Pkw entstand kein Schaden.

Emden - Gefährliche Körperverletzung

In den Abendstunden des 12.06.2025 kam es gegen 20:45 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung auf der Schwabenstraße in Emden. Ein 25-Jähriger befuhr zur Tatzeit mit seinem Roller die Schwabenstraße stadteinwärts, als ihm drei Jugendliche auffielen, die sich auf der Fahrbahn aufhielten. Einer von ihnen lief zu Fuß auf der Straße und die anderen Beiden standen auf ihren E-Scootern. Weil die drei Jugendlichen den Verkehrsfluss behinderten, wurden sie von dem 25-Jährigen angesprochen und gebeten, die Straße frei zu machen. Daraufhin kam es zu einem verbalen Streit, in dessen Folge der Fußgänger ein Pfefferspray zog und ihm dieses aus kurzer Distanz ins Gesicht sprühte. Alle drei Jugendliche stiegen dann auf ihre Scooter und fuhren in Richtung Althusiusstraße weg. Der 25-Jährige musste vom Rettungsdienst behandelt werden. Die Jugendlichen wurden wie folgt beschrieben:

- ca. 15- 16 Jahre alt - dunkle/ schwarze gelockte Haare - sprachen akzentfreies Deutsch

Zeugen, die Hinweise zur Tat und/ oder den geflüchteten Jugendlichen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

