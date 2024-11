Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Versuchter Einbruch in eine Kindertagesstätte

Jena (ots)

Bereits in der Nacht zum vergangenen Mittwoch versuchte ein Unbekannter in die Räumlichkeiten einer Kita in der Carolinenstraße zu gelangen. Gewaltsam drang er in den Vorraum für Kinderwägen ein und verursachte durch Hebelversuche an zwei weiteren Türen Schaden. Da dies misslang, trat er von seinem Vorhaben zurück und hinterließ den Tatort lediglich mit Sachschaden. Bei der polizeilichen Tatortarbeit wurden mehrere Spuren gesichert, die nun näher untersucht werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell