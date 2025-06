Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 11.06.2025

Polizeiinspektion Leer /Emden (ots)

++Brand eines Wohnhauses++Einbruch in Praxis-/ Bürogebäude++

Leer/ Heisfelde - Brand eines Wohnhauses mit leicht verletzter Person

Am 10.06.2025 kam es gegen 05:40 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand in der Oberwohnung eines Wohnhauses im Kolonistenweg in Heisfelde. Der 54-jährige Bewohner konnte durch einen aufmerksamen Nachbarn, der das Feuer bemerkte, geweckt und im hinteren Bereich auf einem Balkon in Sicherheit gebracht werden. Der 54-Jährige wurde mit einer Rauchgasintoxikation leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehren Leer, Heisfelde und Nüttermoor waren im Einsatz und konnten den Brand löschen. Das Wohnhaus ist nicht mehr bewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

Emden - Einbruch in eine Gemeinschaftspraxis und in Gemeinschaftsbüros

Im Tatzeitraum zwischen Samstag, den 07.06.2025, ca. 12 Uhr und Dienstag, den 10.06.2025, ca. 06:45 Uhr verschaffte sich bislang unbekannte Täterschaft durch das Demolieren des Parkhaustores Zugang zu einem Praxis-/ Bürogebäude in der Bollwerkstraße. Dort wurden Praxisräumlichkeiten sowie Gemeinschaftsbüros betreten. Nach bisherigem Ermittlungsstand kann noch nicht gesagt werden, ob Diebesgut erlangt wurde. Die Ermittlungen hierzu wurden aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu Tat und/ oder Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

