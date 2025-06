Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Montag, den 09.06.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++ Fahren ohne Fahrerlaubnis ++ Verkehrsunfallflucht ++ Einbruch in Bäckerei ++ E-Scooter Diebstahl/Hausfriedensbruch

Leer - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Durch eine Funkstreifenwagenbesatzung konnte bereits am 07.06.25 gegen 09:00 Uhr ein Fahrzeuggespann bestehend aus PKW und Anhänger in der Deichstraße kontrolliert werden. Hierbei wurde durch die Beamten festgestellt, dass der 53-jährige Fahrzeugführer keine erforderliche Fahrerlaubnis für das Gespann vorweisen konnte. Der Fahrer muss sich nun aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten kam es am Sonntagabend gegen 19:00 Uhr. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befährt mit seinem PKW unbekanntem Fabrikats die A28 in Fahrtrichtung Oldenburg. Aus nicht abschließend geklärter Ursache kommt es zu einem Konflikt mit einem an der Anschlussstelle Filsum auffahrenden PKW und dem genannten, auf dem Hauptfahrstreifen fahrenden PKW. In Folge dessen kommen beide PKW am Ende des Beschleunigungsstreifens nebeneinander zum Stehen. Ein weiterer, von hinten herannahender, 36-jähriger Beteiligter kann eine Kollision mit dem auf dem Hauptfahrstreifen stehen PKW durch eine Gefahrenbremsung mit seinem PKW der Marke Ford zunächst verhindern. Einem vierten 24-jährigen Beteiligten gelingt dies mit seinem Ford jedoch nicht. Es kommt zum Zusammenstoß und in Folge dessen zu Sachschaden in unbekannter Höhe an beiden beteiligten Ford. Verletzt wurde durch den Unfall niemand. Der unfallverursachende Fahrzeugführer entfernt sich vor Eintreffen der Polizei unerlaubt vom Unfallort. Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Uplengen - Einbruch in Bäckerei

In der Nacht zum Sonntag kam es zu einem Einbruch in eine Bäckerei. Ein bislang unbekannter Täter verschafft sich zunächst vermutlich durch Aufhebeln der Hauptzugangstür Zugang zur Filiale. Anschließend werden die Räumlichkeiten durchsucht. Entwendet wurde jedoch nach ersten Erkenntnissen nichts. Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Diebstahl eines E-Scooters/Hausfriedensbruch

Am Sonntagmorgen gegen 04:15 Uhr betritt eine bislang unbekannte männliche Person die unverschlossene Garage eines Einfamilienhauses im Birkenweg. Aus dieser entwendet er einen E-Scooter der Marke Xiamen Xiash. Der Täter flüchtet daraufhin in unbekannte Richtung. Beschrieben wird der Täter als großer, korpulenter Mann im Alter von 25 bis 35 Jahren. Er soll einen Bart tragen und blonde Haare besitzen. Bekleidet sei er mit einem roten, durchnässten T-Shirt mit hellem Emblem, einer dunklen Hose und dunklen Schuhen gewesen. Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell