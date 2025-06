Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 06.06.2025

Polizeiinspektion Leer / Emden (ots)

++ Führen eines PKWs unter Betäubungsmitteleinfluss ++ Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht zwischen Fahrradfahrern - Zeugen gesucht ++ Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen ++

Rhauderfehn - Führen eines PKWs unter Betäubungsmitteleinfluss

Polizeibeamte mussten am gestrigen Donnerstagmorgen, gegen 10:25 Uhr, bei der Kontrolle eines 40-jährigen PKW-Führers in der Straße 1. Südwieke in Rhauderfehn feststellen, dass dieser unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln steht. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Leer - Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht zwischen Fahrradfahrern

Bereits am Mittwoch, den 04.06.2025, gegen 18:05 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht in der Mühlenstraße in Leer. Die 15-jährige, weibliche Fahrradfahrerin befuhr den Radweg der Mühlenstraße in Richtung Bahnhofsring und beabsichtigte, rechtsseitig in diesen einzubiegen. Aufgrund bestehenden Rotlichts musste diese verkehrsbedingt im Bereich der Hausnummer 147 warten. Ein weiterer, männlicher Fahrradfahrer, der auf selbigem Radweg mittels Fahrrades (graues Damenrad) unterwegs war, erkannte diesen Umstand vermutlich nicht rechtzeitig und fuhr so auf die bereits haltende Unfallbeteiligte auf. Am Fahrrad entstand dadurch Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne einen Personalienaustausch zu gewährleisten oder sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Beschrieben wird der Unfallverursacher als circa 60 Jahre alt, graues und langes, dichtes Haar, grauer Vollbart und bekleidet mit einer grauen Hose sowie einem braunen Pullover. Zeugen, die Angaben zu einem Verkehrsunfall im o.g. Zeitraum machen können, wenden sich bitte an die Polizei.

Leer - Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Ebenfalls am gestrigen Donnerstag ereignete sich auf der Nüttermoorer Straße in Leer ein Verkehrsunfall zwischen zwei beteiligten PKW. Gegen 11:00 Uhr befuhr der 61-jährige Fahrzeugführer die Nüttermoorer Straße in Fahrtrichtung Nüttermoor und wollte in Höhe der Hausnummer 288 nach links abbiegen. Ein 59-jähriger Fahrzeugführer, der ebenfalls in besagte Fahrtrichtung unterwegs war und sich hinter dem abbiegenden Fahrzeug befand, erkannte diesen Umstand vermutlich zu spät und leitete einen Überholvorgang ein. Beide Fahrzeuge kollidierten im Bereich der vorderen Kotflügel miteinander. Die drei Insassen im Fahrzeug, welches den Überholvorgang eingeleitet hat, verletzten sich leicht und mussten anschließend mittels Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Die Unfallermittlungen dauern an.

