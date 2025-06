Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 03.06.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++Brände++Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht++Verkehrsunfall unter Btm-Einfluss++

Westoverledingen - Brände

Zu zwei Bränden mussten Einsatzkräfte der Feuerwehr am gestrigen Montag in Westoverledingen ausrücken. Zunächst geriet gegen 13:50 Uhr ein Dreifachstecker in einer Garage in der Königstraße in Brand. An der Garage entstand Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.

Gegen 16:05 Uhr gab es einen weiteren Brand an der Straße Unlande. Dort geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Holzschuppen in Brand. Auch hier kam es zu keinen Personenschäden. Der Holzschuppen brannte fast vollständig aus.

Borkum - Verkehrsunfallflucht

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, den 29.05.25, 21:00 Uhr und Freitag, den 30.05.2025, 12:10 Uhr wurde ein an der Straße Bantjedünen abgeparkter Pkw Renault in weiß beschädigt. Eine bislang unbekannte Person kollidierte vermutlich mit einem Fahrrad mit dem Pkw und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am Pkw entstanden Schäden am Außenspiegel und an der Felge. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte bei der Polizei auf Borkum.

Rhauderfehn - Verkehrsunfall unter Btm-Einfluss

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen ist es am gestrigen Morgen gegen 05:55 Uhr auf der Straße 3. Südwieke gekommen. Ein 21-jähriger Fahrzeugführer aus Rhauderfehn befuhr die Straße 3. Südwieke in Richtung Torfstraße und missachtete an der Kreuzung Brunzeler Straße die Vorfahrt eines 29-jährigen aus Papenburg. Der Pkw des 29-jährigen wurde durch die Kollision gegen eine anliegende Bushaltestelle geschleudert. Die Bushaltestelle wurde komplett zerstört. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Der 21-jährige und der 29-jährige wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 21-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell