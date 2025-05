Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 31.05.2025

PI Leer/Emden (ots)

++ Dachstuhlbrand eines Mehrparteienhauses ++ Mann mit Glasflasche verletzt - Zeugen gesucht! ++ Verkehrsunfall mit Kleinkraftrad/Fahren ohne Fahrerlaubnis ++ Pkw beschädigt - Verkehrsunfallflucht ++

Leer - Dachstuhlbrand eines Mehrparteienhauses

Leer - Zu einem Brand eines Mehrparteienhauses wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei am gestrigen Abend gegen 17:46 Uhr in die Mühlenstraße, unweit des dortigen Bahnüberganges, gerufen. Anwohner waren auf eine Rauchentwicklung aufmerksam geworden und alarmierten die Feuerwehr. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Dachstuhl des Mehrparteienhauses in Vollbrand. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Personen im Gebäude. Da ein Übergreifen des Feuers auf die dicht angrenzenden Gebäude nicht ausgeschlossen werden konnte, musste eine Nebenwohnung evakuiert werden. Aufgrund der starken Rauchentwicklung im Innenstadtbereich wurden Anwohner angehalten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Bei dem Einsatz wurden zwei Einsatzkräfte der Feuerwehr leicht verletzt in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Während des Einsatzes wurde die Mühlenstraße vom Bahnübergang bis zum Bahnhofsring voll gesperrt. Nach den umfangreichen Löscharbeiten wurde die Straßensperrung gegen 21:00 Uhr wieder aufgehoben. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. Die Schadenshöhe wird auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt.

Emden - Mann mit Glasflasche verletzt - Zeugen gesucht!

Emden - In einem Tanzlokal "Am Delft" kam es in der heutigen Nacht gegen 02:00 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, wobei ein 36-jähriger Mann aus Emden mit einer Glasflasche verletzt wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde der Emder von einer anderen männlichen Person mittleren Alters mit einer Glasflasche mehrmals auf den Kopf geschlagen. Hierdurch erlitt er eine Kopfverletzung. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss von der Örtlichkeit. Die beiden Männer sind sich offenbar flüchtig bekannt. Wie es zu dieser Auseinandersetzung gekommen ist, ist bislang unklar. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Westoverledingen - Verkehrsunfall mit Kleinkraftrad/Fahren ohne Fahrerlaubnis

Westoverledingen - In der heutigen Nacht ereignete sich gegen 02:00 Uhr im Loogweg ein Verkehrsunfall unter Alleinbeteiligung mit einem Kleinkraftrad. Ein 18-Jähriger aus Westoverledingen befuhr mit seinem Kleinkraftrad den Loogweg in Richtung Liebigweg. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam der Kleinkraftradfahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen einen Baum. Der junge Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Das Kleinkraftrad war nicht mehr fahrbereit. Bei einer Überprüfung konnte festgestellt werden, dass der 18-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Leer - Pkw beschädigt - Verkehrsunfallflucht

Leer - Auf einem Parkplatz eines großen Einkaufcenters an der Nüttermoorer Straße ereignete sich am gestrigen Vormittag gegen 10:15 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein roter Pkw Ford, EcoSport an der Frontseite und an der rechten Frontschürze beschädigt wurde. Der Pkw hat sich auf einem Parkplatz befunden, der zur B70 gerichtet ist. Der Verursacher entfernte sich, ohne seine Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, unerlaubt vom Unfallort. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell