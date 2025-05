Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Donnerstag, den 29.05.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++ Verkehrsunfall mit Gebäudeschaden ++ Brand einer Hecke ++ Trunkenheit im Verkehr ++ Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht ++

Weener - Verkehrsunfall mit Gebäudeschaden

Am Mittwochnachmittag befuhr ein 49-Jähriger Weeneraner mit seinem Pkw die Straße "Alte Siedlung" und kam in einer Rechtskurve aufgrund eines medizinischen Notfalls nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei beschädigte der Fahrzeugführer zwei auf dem dortigen Grundstück geparkte Pkw und verunfallte in einer Hauswand. Der Fahrzeugführer blieb glücklicherweise unverletzt. Die Sicherung des betroffenen Gebäudes erfolgte durch das Technische Hilfswerk. Der entstandene Gebäudeschaden wird auf 10.000 EUR geschätzt.

Rhauderfehn - Brand einer Hecke

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehr gegen 00:00 Uhr auf Grund eines Heckenbrandes im Hinrich-Stuart-Weg ausrücken. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die Hecke des Geschädigten auf einer Länge von ca. 30 Metern in Brand und wurde hierdurch zerstört. Durch das rechtzeitige Löschen seitens der Feuerwehr konnte weiteres Ausbreiten des Feuers verhindert werden.

Moormerland - Trunkenheit im Verkehr

Am Mittwochenabend, gegen 22:50 Uhr, wurde ein 27-Jähriger Fahrzeugführer aus Firrel in der Friesenstraße in Moormerland auf Grund seiner auffälligen Fahrweise einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein im Zuge der Verkehrskontrolle durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,11 Promille. Nach durchgeführter Blutprobenentnahme wurde der Führerschein des Fahrzeugführers sichergestellt.

Emden - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Am Mittwoch kam es im Zeitraum von 08:45 Uhr - 10:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der "Lookvenne" in Emden. Der Pkw des Geschädigten wurde im genannten Zeitraum auf einem dortigen Parkplatz abgestellt. Nach Verlassen des Parkplatzes konnte der Geschädigte Kratzer an der Tür seines Pkw feststellen, welche sich dort vorher noch nicht befunden hatten. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Emden in Verbindung zu setzen.

