Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 28.05.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++Diebstahl eines Pkw++Verkehrsunfall mit leichtverletzter Radfahrerin++Fahrraddiebstahl++

Emden - Diebstahl eines verschlossenen Pkw

Im Zeitraum zwischen Sonntag, den 25.05.2025, 19:00 Uhr und Dienstag, den 27.05.2025, 09:30 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täterschaft der Pkw eines 52-Jährigen entwendet. Der blaue Mercedes 200D mit Emder Kennzeichen war verschlossen in einer Garage in der Ulmenstraße abgestellt. Zeugen, die Hinweise zu Tat und/ oder Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Rhauderfehn - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Radfahrerin

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Radfahrerin kam es am Dienstag gegen 12:20 Uhr auf der Straße Rajen in Rhauderfehn. Ein 45-jähriger aus Rhauderfehn beabsichtigte mit seinem Pkw von einem Grundstück auf die Straße Rajen in Fahrtrichtung Rhauderfehn zu fahren. Hierbei übersah er eine 42-jährige aus Ostrhauderfehn, die mit ihrem E-Bike den Radweg in Richtung Großwolde befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die Radfahrerin stürzte. Die 42-jährige wurde hierbei leicht verletzt und in ein Krankenhaus nach Leer gebracht.

Leer - Diebstahl eines E-Bike

Im Zeitraum von Samstag, den 24.05.2025, 23:00 Uhr bis Dienstag, den 27.05.2025, 14:00 Uhr wurde in der Logabirumer Straße ein verschlossenes E-Bike der Marke KTM von einer Hofeinfahrt entwendet. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 4500 Euro.

