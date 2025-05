POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 27.05.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden

Nüttermoor - Diebstahl einer Geldbörse und anschließendes Verwenden der Bankkarte

Am 22.05.2025 kam es gegen 10 Uhr im Verkaufsraum des Supermarktes Aldi zu einem Diebstahl einer Geldbörse einer 72-jährigen Geschädigten aus Leer. Bislang unbekannter Täter entwendete diese aus einem Leinenbeutel, welcher am Einkaufwagen hing. Anschließend wurde die darin befindliche Bankkarte in einer Bank eingesetzt und Bargeld abgehoben. Zeugen, die Angaben zum Diebstahl machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Am 25.05.2025 kam es am Bahnhofsplatz zu einem Verkehrsunfall. Eine Zeugin konnte beobachten wie ein weißer Kombi beim rückwärts Ausparken eine Straßenlaterne im Bereich der Deutschen Post touchierte und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Zeugen, die Angaben zum Pkw und/ oder zum Unfallhergang machen können, melden sich bitte bei der Polizei.

Emden - Verkehrsunfallflucht mit E- Scooter

Am gestrigen Tag kam es gegen 16:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein E-Scooter- Fahrer von der Unfallstelle entfernte. Die 30-jährige Fahrerin eines Hyundai IONIQ befuhr die Straße Sielgang und beabsichtigte nach rechts auf die Straße Agterum einzubiegen. Hierbei übersah sie den von rechts kommenden E-Scooter. Der Fahrer des Scooters befuhr den Radweg an der Straße Agterum in Richtung Abdenastraße vorschriftswidrig auf der linken Seite. Es kam zum Zusammenstoß. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Bei dem E-Scooter- Fahrer soll es sich um einen ca. 18 Jahre alten, südländisch aussehenden Mann gehandelt haben. An dessen Fahrzeug soll sich ein grünes Schloss befunden haben. Zeugen, die Hinweise zur Person und/ oder dem Unfall geben können, melden sich bitte bei der Polizei.

Emden - Sachbeschädigung an mehreren Autos durch silber- graue Sprühfarbe

Im Zeitraum zwischen dem 25.05.2025, ca. 17 Uhr und dem 26.05.2025, ca. 07:30 Uhr wurden durch bislang unbekannte Täterschaft insgesamt vier Autos mit silber- grauer Sprühfarbe besprüht. Die Autos waren in der Osterstraße in Höhe der Haus-Nr. 48 abgestellt. Zeugen, die Hinweise zu Tat und/ oder Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Leer - Küchenbrand in einem Mehrparteienhaus

Am 26.05.2025 kam es gegen 07:15 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Küchenbrand in einem Mehrparteienhaus in der Bavinkstraße. Eine Nachbarin stellte schwarzen Rauch fest, der aus dem Küchenfenster einer benachbarten Wohnung kam. Die 59-jährige Bewohnerin befand sich zu diesem Zeitpunkt nicht in ihrer Wohnung. Die Feuerwehr war mit mehreren Fahrzeugen vor Ort und konnte den Brand löschen. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf ca. 25.000 Euro.

