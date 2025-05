Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Warnhinweis der Polizei zu organisiertem Bettelbetrug

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

Aus aktuellem Anlass warnt die Polizeiinspektion Leer/Emden vor einer Form des Betruges, bei der es sich um ein weit verbreitetes Phänomen handelt. In vielen Fällen wird in organisierter Form gebettelt und hierzu eine Sammelliste auf einem Klemmbrett vorgezeigt. Oftmals wird eine Gemeinnützigkeit der Sammlung nur vorgetäuscht.

So sollte beispielsweise am Dienstagabend auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Leer angeblich für eine Taubstummenorganisation gesammelt werden. Einer Kundin des Supermarktes wurde von einem jungen Mann, der nur gestikulierte und sich als taubstumm darstellte, ein Klemmbrett vorgehalten. Die Frau ging davon aus, dass es sich bei der vorgezeigten Liste um eine Petition handelte und trug ihre Personalien ein. Erst danach erkannte sie, dass auf einem Begleitschreiben eine Spendenhöhe von 20 Euro vorgegeben war. Der Spendensammler konnte auf einmal sehr wohl sprechen und bestand auf die Zahlung des genannten Betrages. Weil sie nicht mehr Geld dabei hatte, zahlte die Frau letztlich 5 Euro und der Spendensammler verschwand.

Im Zuge der oben dargestellten Masche bleibt es häufig nicht nur bei dem Betrug. Oftmals wird der Moment des Trubels und der Ablenkung von einem weiteren Täter dazu genutzt, die gesamte Geldbörse der Opfer zu entwenden.

Die Polizei rät:

Viele gemeinnützige Organisationen sind auf Spenden angewiesen. Aber bleiben Sie immer aufmerksam und spenden bitte nur an Gesellschaften, die Ihnen bekannt sind. Und zwar vorzugsweise per Überweisung oder ähnlichen Verfahren. Tragen Sie sich nicht in Spendenlisten unbekannter Organisationen ein. Bei Kleinspenden ist es nicht nötig, dass der Empfänger Ihren Namen und die Adresse erhält. Sehr wohl aber muss Ihnen eine Spendenquittung ausgestellt werden. Sollten Sie gegen Ihren Willen angesprochen werden, machen Sie mit einem freundlichen, aber bestimmten "Nein, danke!" klar, dass Sie nicht spenden werden. Falls Sie dennoch auf der Straße einem armen Menschen etwas Kleingeld schenken möchten, seien Sie vorbereitet und halten loses Münzgeld in der Hosentasche bereit. Halten Sie Abstand und holen Sie nicht Ihre Geldbörse heraus.

