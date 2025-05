Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 30.05.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++Gefährliche Körperverletzungen++Verkehrsunfall unter Btm-Einfluss mit vier leichtverletzten Personen++Angriff auf Rettungskräfte++Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht++

Gefährliche Körperverletzungen mit Glasflasche

Am gestrigen Himmelfahrtstag kam es im Rahmen von Feierlichkeiten zu mehreren körperlichen Auseinandersetzungen. In Weener kam es heute Nacht gegen 01:15 Uhr nach zunächst verbalen Streitigkeiten zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 28-jähriger wurde hierbei von einer Glasflasche am Kopf getroffen und verletzt. Zu einer weiteren gefährlichen Körperverletzung mit einer Glasflasche kam es gestern gegen 17:30 Uhr in Emden am Schwanenteich. Das 18-jährige Opfer erlitt hierbei Verletzungen im Gesicht und war kurzzeitig bewusstlos. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ebenfalls in Emden wurde am gestrigen Abend gegen 23:10 Uhr ein 54-jähriger in der Pettkumer Straße verletzt. Im Rahmen einer körperlichen Auseinandersetzung wurde das Opfer mit einer Glasflasche geschlagen, wodurch er Verletzungen am Kopf erlitt.

Rhauderfehn - Verkehrsunfall unter Btm-Einfluss mit vier leichtverletzten Personen

Zu einem Verkehrsunfall mit vier leichtverletzten Personen ist es am gestrigen Abend gegen 20:00 Uhr in Rhauderfehn gekommen. Ein 23-jähriger aus Alfhausen befuhr mit seinem Pkw die Brunzeler Straße in Fahrtrichtung Bockhorst und kam aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der linken Fahrzeugseite mit einem Baum. Der 23-jährige Fahrer, die 26-jährige Beifahrerin aus Bockhorst sowie zwei Kinder im Alter von 2 und 8 Jahren wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Emden - Angriff auf Rettungskräfte

Am Freitagmorgen gegen 01:13 Uhr kam es zu einem Angriff auf Rettungskräfte in Emden. Eine 19-jährige aus Emden, die zunächst als hilflose Person gemeldet wurde, beabsichtigte bei Eintreffen der Rettungskräfte auf die Straße zu laufen. Als ein 31-jähriger Rettungssanitäter sie daran hinderte, wurde die 19-jährige aggressiv und schlug und trat diesen. Im weiteren Verlauf wurde der Rettungssanitäter von einem 23-jährigen aus Emden zu Boden gerissen. Der 31-jährige blieb hierbei unverletzt.

Emden - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Bereits am Dienstag, den 27.05.2025, kam es im Zeitraum zwischen 10:20 Uhr und 11:50 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz an der Pottgießerstraße in Emden. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ausparken die hintere linke Tür eines abgestellten schwarzen Cupra Ateca mit Emder Kennzeichen. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Emden.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

