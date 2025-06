POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, 01.06.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden

Leer - Randalierer

Am Samstagabend musste die Polizei einen 21-jährigen Mann aus Bad Zwischenahn in Gewahrsam nehmen. Dieser hatte in einer Gaststätte in der Bremer Straße gegen 22 Uhr mehrere Gäste verbal belästigt und provoziert. Als der Gastwirt diesen dann aufforderte, die Lokalität zu verlassen, versuchte er diesen zu schlagen. Auch gegen die Ingewahrsamnahme durch die Polizei versuchte er sich zu wehren, jedoch vergeblich. Das hinderte ihn aber nicht daran, die eingesetzten Beamten zu beleidigen. Nunmehr erwarten den jungen Mann mehrere Strafverfahren.

Emden - Sportboot entwendet

Am Samstagnachmittag meldete gegen 14 Uhr ein 34-jähriger Mann aus Emden die Entwendung seines Sportbootes. Das Boot lag im Gewässer des Hinter Tiefs im Bereich seiner Wohnanschrift der Auricher Straße und wurde nach seinen Angaben von mehreren Jugendlichen kurz vor seiner Meldung bei der Polizei entwendet. Eine Beschreibung der Jugendlichen war diesem aber nicht möglich. Bei dem Boot handelt es sich ein Sportboot für ca. 5 Personen mit einem 5-PS-Außenbordmotor. Die Außenfarbe ist blau/weiß, die Innenfarbe pink. Die Suche nach dem Boot durch die Polizei verlief bisher ergebnislos. Personen, die Hinweise zur Tat oder zum Verblieb des Bootes machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Emden.

Emden - Brand eines Anhängers

Gegen 03:25 Uhr des Samstages wurde die Feuerwehr und die Polizei über den Brand eines Pkw-Anhängers in der Willi-Zander-Straße informiert. Der Anhänger stand im Nebenraum der Straße zwischen einem Überseecontainer und einem Transporter. Dem Meldenden, ein 47-jähriger Mann aus Emden, gelang es, den Anhänger auf die Straße zu schieben, so dass der Transporter nahezu unversehrt blieb. Der Container und der Anhänger wurden jedoch beschädigt. Der Gesamtschaden wird grob auf 8.000 Euro geschätzt. Die Ursache des Brandes ist noch ungeklärt, verdächtige Personen konnten weder durch den Meldenden noch durch Feuerwehr und Polizei festgestellt werden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Gegen 16:45 Uhr des Samstages musste ein 42-jähriger Halter eines Pkw der Marke VW Passat bei der Rückkehr zum Parkplatz an der Wolfgang-Petersen-Straße (Parkplatz Neues Theater) feststellen, dass sein Pkw an der linken Seite beschädigt ist. Augenscheinlich hat ein bisher unbekannter Fahrzeugführer im Zeitraum von 11:30 Uhr bis zum Feststellzeitraum versucht, links neben das Fahrzeug des Geschädigten einzuparken und hierbei den Schaden verursacht. Zeugen der Unfallverursachung melden sich bitte bei der Polizei in Emden. Die Schadenshöhe liegt grob geschätzt bei 1.000 Euro.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Bereits am Freitag wurde in der Zeit von 17:00 bis 18:10 Uhr ein dunkler Mercedes Benz auf dem Parkplatz Ostersteg hinten rechts beschädigt. Augenscheinlich hat ein bisher unbekannter Fahrzeugführer versucht, neben dem Pkw des 62-jährigen Geschädigten aus Hesel einzuparken und hierbei den Schaden verursacht. Die Schadenshöhe liegt grob eingeschätzt bei 1.000 Euro. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte bei der Polizei in Leer.

Leer - Verkehrsunfall

Am Samstagnachmittag kam gegen 15:50 Uhr ein 27-jähriger Motorradfahrer aus Leer mit seinem Motorrad der Marke Kawasaki auf der Nettelburger Straße in Fahrtrichtung Leer in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte einen Baum und blieb im Graben liegen. Durch den Sturz zog sich der Motorradfahrer eine Bein-/Fußverletzung zu und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Ursächlich für den Unfall war nach dem jetzigen Kenntnisstand eine überhöhte Geschwindigkeit.

Uplengen - Pkw-Aufbruch

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben bisher unbekannte Täter zwei Pkw der Marke VW und Ford aufgebrochen, die in der Robert-Bosch-Straße im Gewerbegebiet Jübberde geparkt abgestellt waren. Durch den oder die Täter wurde(n) jeweils die Verglasung der Pkw eingeschlagen und aus einem Fahrzeug eine Handtasche entwendet.

