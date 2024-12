POL-MG: Unfallflucht auf der Eickener Straße: E-Scooter-Fahrer gesucht

Mönchengladbach (ots) - Die Polizei sucht einen Fahrradfahrer, der am Samstag, 7. Dezember, gegen 21.20 Uhr an der Kreuzung der Straßen Albert-Brülls-Straße und Am Nordpark gegen den schwarzen Ford Kuga eines 48-jährigen Mannes gefahren sein soll, der an einer roten Ampel stand. Dabei stürzte der Radfahrer. Zunächst wartete der Mann gemeinsam mit dem 48-Jährigen an der Unfallstelle auf die Polizei, flüchtete dann ...

