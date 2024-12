Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Radfahrer nach Unfall gesucht

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei sucht einen Fahrradfahrer, der am Samstag, 7. Dezember, gegen 21.20 Uhr an der Kreuzung der Straßen Albert-Brülls-Straße und Am Nordpark gegen den schwarzen Ford Kuga eines 48-jährigen Mannes gefahren sein soll, der an einer roten Ampel stand. Dabei stürzte der Radfahrer.

Zunächst wartete der Mann gemeinsam mit dem 48-Jährigen an der Unfallstelle auf die Polizei, flüchtete dann aber mit dem Fahrrad in Richtung Aachener Straße.

Der Radfahrer soll etwa 35 bis 45 Jahre alt sein. Er habe eine normale Statur und sei mit einer schwarzen Jacke und einem Schal - beides Fanartikel von Borussia Mönchengladbach - einer hellen Cargohose und weißen Nike-Turnschuhen bekleidet gewesen. Das Gesicht hatte er mit einer schwarzen Mütze und einem schwarzen Schal bedeckt. Er fuhr ein schwarzes Mountainbike.

Der Mann wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. Unter dieser Telefonnummer nimmt die Polizei auch Zeugenhinweise entgegen. (km)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell