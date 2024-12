Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Am Wochenende: Zwei Autodiebstähle im Stadtgebiet

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte haben über das Wochenende je einen Pkw in den Ortsteilen Westend und Geistenbeck entwendet. Die Besitzer der Fahrzeuge erstatteten Strafanzeige.

Am Freitagabend, 6. Dezember, meldete eine 26-Jährige der Polizei den Diebstahl eines Firmenwagens. Dabei handelt es sich um einen roten Ford Transit, den die Geschädigte morgens gegen 9 Uhr an der Immelmannstraße abgestellt hatte. Gegen 22.50 Uhr befand sich das Fahrzeug nicht mehr dort.

Ähnliches beschrieb der Halter (53) eines Fiat Ducato den Beamten der Polizeiwache Rheydt am Sonntagmorgen, 8. Dezember: Der Mann hatte den Pkw am Vorabend gegen 19 Uhr an der Straße Reststrauch geparkt, unweit des Wasserturms. Am nächsten Morgen stellte er gegen 9 Uhr fest, dass der Fiat nicht mehr an Ort und Stelle war.

In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die an den Tatorten zur fraglichen Zeit etwas beobachtet haben oder Angaben zum Verbleib der Fahrzeuge machen können werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Die Rufnummer lautet 02161-290. (et)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell