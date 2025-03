Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Drei Markentaschen geraubt - Wer war Zeuge?

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem schweren Raub mehrerer Designerhandtaschen in der Altstadt am Freitag, 28. Februar 2025, sucht die Polizei die unbekannten Täter. Die 36-jährige Verkäuferin hatte sich an einem Wohnhaus an der Overwegstraße in Höhe der Florastraße mit unbekannten Interessenten zum Verkauf dreier hochwertiger Markenhandtaschen verabredet. Begleitet wurde die Gelsenkirchenerin dabei von zwei 61 und 62 Jahre alten Bekannten, die ebenfalls in Gelsenkirchen wohnen. Zu dem Verkauf gegen 20.35 Uhr erschienen dann zwei unbekannte Männer, die den 62-Jährigen mit einem Messer bedrohten und die Taschen so an sich brachten, bevor sie flüchteten.

Der eine Gesuchte ist etwa 1,80 Meter groß, hatte kurzes, dunkelgelocktes haar und sprach vermutlich niederländisch. Er trug eine schwarze Weste und Turnschuhe. Der andere Täter war ungefähr 1,60 Meter groß, korpulent und trug zur Tatzeit einen weinroten Jogginganzug. Die Polizei bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, um Hinweise unter den Telefonnummern 0209 365 8112 oder 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell