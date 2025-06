Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 02.06.2025

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++Diebstahl von 10 Bienenvölkern++Diebstahl aus Pkw++Verkehrsunfall: Hauswand beschädigt++Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr++

Bunde - Diebstahl von 10 Bienenvölkern

Im Zeitraum vom 22.05.2025 bis zum 01.06.2025 entwendete bislang unbekannte Täterschaft insgesamt 10 Bienenvölker samt Bruträumen und erbrachtem Honig eines 60-jährigen Geschädigten. Die Völker befanden sich auf einem Rapsfeld am Heerenweg in Bunde. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Uplengen/ Jübberde - Diebstahl aus Pkw

Am 01.06.2025, in der Zeit von Mitternacht bis ca. 04:30 Uhr schlug bislang unbekannte Täterschaft jeweils eine Seitenscheibe von zwei Autos ein. Diese waren am Waschpark im Industriegebiet an der Robert- Bosch- Straße 1 abgestellt. Bei den Autos handelte es sich um einen VW- Tiguan mit WST- Kennzeichen und um einen Ford Ranger mit EL- Kennzeichen. Aus einem der Fahrzeuge konnte eine Handtasche entwendet werden. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Ostrhauderfehn- Hauswand bei Verkehrsunfall beschädigt: Zeugen gesucht

Am 28.05.2025 kam es in der Zeit zwischen 23:15 Uhr und 23:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem die Hauswand eines Einfamilienhauses an der Hauptstraße 105 beschädigt wurde. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr von der Hauptstraße auf die Grundstücksauffahrt der 85-jährigen Geschädigten. Er durchfuhr ein Blumenbeet und stieß dann gegen die Hauswand, an der ein nicht unerheblicher Schaden entstand. Anschließend entfernte er sich, ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. An der Unfallstelle konnten Teile des Pkw festgestellt werden, die auf einen grünen Smart hindeuten. Zeugen, die Hinweise zum Unfall und/ oder zum Pkw geben können, melden sich bitte bei der Polizei.

Jemgum- Verkehrsunfall/ Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Am 01.06.2025, gegen 07:50 Uhr, verletzte sich eine 55-jährige Joggerin schwer am Bein, als sie an der Deichverteidigungsstraße entlanglief. In der Nacht zu Sonntag hatte bislang unbekannte Täterschaft in Höhe der Straße Fährpatt ein zweigeteiltes Gitter der Schaftrifft neben der Jemgumer Hafeneinfahrt aus der Fassung gehoben und mutwillig verschoben, so dass ein großer Spalt entstand. Die Joggerin trat dort hinein und stürzte. Hierbei zog sie sich nicht unerhebliche Verletzungen am Bein zu und musste rettungsdienstlich versorgt werden. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell