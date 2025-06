Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 04.06.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++Unter Btm-Einfluss und ohne Versicherungsschutz auf E-Scooter unterwegs++Nötigung im Straßenverkehr - Zeugen gesucht++ Diebstahl eines Pkw++

Emden - Unter Btm-Einfluss und ohne Versicherungsschutz auf E-Scooter unterwegs

In der Maria-Wilts-Straße war gestern gegen 19:00 Uhr ein 40-jähriger aus Emden auf einem E-Scooter unterwegs, ohne dass für diesen ein Versicherungsschutz bestand. Weiterhin stand der 40-jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und es wurden Betäubungsmittel bei ihm sichergestellt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

A28 - Nötigung im Straßenverkehr

Am 01.06.2025 kam es gegen 21:25 Uhr auf der Autobahn 28 zu einer Nötigung im Straßenverkehr. Der Fahrzeugführer eines Pkw Mercedes AMG GLC 63 in schwarz wechselte in Höhe Westerstede in Fahrtrichtung Emden vom Hauptfahrstreifen auf den Überholfahrstreifen. Ein 60-jähriger Fahrzeugführer, der mit seinem Pkw Audi Q5 den Überholfahrstreifen befuhr, konnte einen Zusammenstoß nur durch einen starken Bremsvorgang verhindern. Im Anschluss überholte der Fahrer des Mercedes mehrere Fahrzeuge über den rechten Fahrstreifen. Zeugen, die die Nötigung beobachten konnten oder Angaben zur Fahrweise des Mercedes machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Leer - Diebstahl eines Pkw

Am 03.06.2025 gegen 01:00 Uhr kam es in der Straße Am Emsdeich zu einem Diebstahl eines Pkw. Bislang unbekannter Täter entwendete einen Pkw Toyota Landcruiser in silber sowie die Kennzeichen eines Lkw von einem Firmengelände. Zeugen, die Hinweise zu Tat und/ oder Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

