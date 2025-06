POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 05.06.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden

Rhauderfehn - Verstoß gegen das Tierschutzgesetz

Im Tatzeitraum vom 04.05.2025 bis zum 01.06.2025 wurde die Katze eines 58-jährigen Geschädigten durch unbekannte Täterschaft im Langholter Tief ertränkt. Das rot-braune Tier wurde mit einem Lederband umwickelt und an einen Ziegelstein gebunden. Danach wurde es ins Wasser geworfen. Zeugen, die Hinweise zu Tat und/ oder Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Leer und Uplengen - Schockanrufe durch falsche Polizeibeamte

Am gestrigen Tag kam es in Leer und Uplengen bei mindestens drei lebensälteren Personen zu einem Schockanruf durch falsche Polizeibeamte. Die Anrufer gaben sich als Polizeibeamte aus und fragten gezielt nach Geld, Schmuck und anderen Wertgegenständen und baten um Aushändigung. Alle Geschädigten erkannten den Betrugsversuch. Es kam somit nicht zu Geldübergaben oder zum Aushändigen von Wertgegenständen. Aus diesem Anlass weist die Polizei darauf hin, am Telefon keine Angaben über Wertgegenstände zu machen, die sich im Haus befinden. Im Zweifel sollte das Gespräch sofort beendet und die Polizei informiert werden.

Emden - Diebstahl durch falsche DRK- Mitarbeiterinnen bei 92-Jähriger

Am gestrigen Tag, gegen 14 Uhr erschienen zwei Frauen bei der 92-jährigen Geschädigten in der Hermann- Allmers Straße und klingelten an der Haustür. Da die 92-jährige jemanden erwartete, öffnete sie die Tür. Zwei Frauen gaben sich als Mitarbeiterinnen des DRK aus drängelten sich zu ihr in die Wohnung und verwickelten sie in ein Gespräch. Während dessen betrat vermutlich eine dritte, männliche Person die Wohnung und entwendete Wertgegenstände aus einem angrenzenden Zimmer. Anschließend verließen die Frauen die Wohnung wieder.

Die Täterinnen wurden wie folgt beschrieben:

- ca. 155cm groß - ca. 30- 40 Jahre alt - eine in komplett weißer und eine in komplett blauer Bekleidung - eine mit hellen und eine mit dunklen Haaren - sprachen beide gebrochenes Deutsch

Zeugen, die Hinweise zu den Täterinnen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Weener - Verkehrsunfallflucht

Die 49-jährige Geschädigte erschien in der Dienststelle, weil sie festgestellt hatte, dass ihr Pkw, der ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Bahnhofstraße in Höhe der Bushaltestelle "Alte Schmiede" abgestellt war, unfallbedingt beschädigt war. Ermittlungen ergaben, dass vermutlich ein Omnibus die Bahnhofstraße in Richtung Wiesenstraße befuhr. Zur selben Zeit befuhr ein grüner Traktor mit rotem Muldenkipper die Bahnhofstraße in entgegengesetzter Richtung. Hierbei kam es zu einer Spiegelberührung. Beim Ausweichversuch stieß der Bus gegen den geparkten Pkw der Geschädigten. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

