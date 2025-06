Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, den 15.06.2025

PI Leer/Emden (ots)

++ Körperverletzung ++ Taschendiebstahl ++ CSD in Emden ++ gefährliche Körperverletzung ++

Leer - Körperverletzung

In der Nacht zum Sonntag kam es gegen 01:00 Uhr in Leer im Bereich der Wörde zu einem verbalen Streit zwischen zwei Männern, in dessen Verlauf der bisher unbekannte Beschuldigte dem 19-jährigen Opfer aus Moormerland mit der Faust ins Gesicht schlug.

Leer - Taschendiebstahl

Im Verlauf des Leeraner Stadtfestes kam es am Samstagabend in der Fußgängerzone in Leer zu zwei Taschendiebstählen. Es wurde jeweils die Geldbörse aus einer Umhängetasche und aus einem Rucksack entwendet. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang nochmals allgemein vor Taschendieben auf öffentlichen Veranstaltungen.

Emden - Christopher-Street-Day

Am Samstagnachmittag fand in Emden ein CSD-Umzug statt. Die Veranstaltung verlief störungsfrei. Nach der Veranstaltung kam es jedoch am Neuen Markt gegen 20:00 Uhr zu Streitigkeiten zwischen einem 31-jährigen Mann aus Hamburg und einer unbekannten männlichen Person, in dessen Verlauf die unbekannte Person dem Mann aus Hamburg ins Gesicht schlug. Ein zur Hilfe eilender 29-jähriger Mann aus Heilbronn wurde anschließend von dem unbekannten Beschuldigten umgestoßen, wodurch sich dieser ebenfalls verletzte. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt tätigen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Emden - Gefährliche Körperverletzung

Am Samstagabend um 20:48 Uhr kam es auf der Straße Lookvenne zwischen dem 25-jährigen männlichen Opfer und einer unbekannten Person zu einer verbalen Streitigkeit, in dessen Verlauf der unbekannte Beschuldigte dem Opfer eine Flasche auf den Kopf schlug. Hierdurch erlitt das Opfer eine Schwellung im Bereich der Stirn. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt tätigen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

