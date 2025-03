Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Rechberghausen - Spiegel gestreift und geflüchtet

Am Dienstag verursachte ein Unbekannter in Rechberghausen einen Unfall und fuhr davon.

Ulm (ots)

Am Abend stellte eine 45-Jährige ihren Toyota ordnungsgemäß auf einem Stellplatz am Fahrbahnrand in der Bahnhofstraße ab. Ein Unbekannter streifte das vor einer Pizzeria stehende Auto am Außenspiegel. Ohne sich um den Schaden zu kümmern fuhr er davon. Zeugen hörten den Unfall und verständigten die Polizei. Das Polizeirevier Uhingen (Tel. 07161/93810) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um weitere Zeugenhinweise. Den ersten Erkenntnissen zufolge soll der Verursacher mit einem weißen Kastenwagen, möglicherweise einem Sprinter, unterwegs gewesen sein.

Die Polizei mahnt:

Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

