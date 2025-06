Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 18.06.2025

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++Verkehrsunfallflucht++Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Polizeibeamtinnen++Unbekannter schießt mit Luftgewehr auf Vögel++

Emden - Verkehrsunfallflucht

Am 17.06.2025 kam es gegen 15:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Neutorstraße. Die beiden Beteiligten, 44 und 51 Jahre alt, befuhren mit ihren Pkw hintereinander die Neutorstraße stadteinwärts. Sie beabsichtigten bei grünzeigender Ampel nach links in den Philosophenweg einzubiegen. Der bislang unbekannte Unfallverursacher befuhr mit seinem Fahrrad die Neutorstraße stadtauswärts und missachtete die rotlichtzeigende Ampel. Die 44-Jährige musste mit ihrem VW Multivan aus diesem Grund stark abbremsen. Die hinter ihr befindliche 51-Jährige erkannte die Situation zu spät und fuhr mit ihrem VW Golf auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Fahrradfahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Nach Angaben der Beteiligten soll es sich bei dem Radfahrer um eine ältere, männliche Person mit langem grauem Bart gehandelt haben. Er war mit einem grünen Dreirad unterwegs. Zeugen, die Hinweise zum Unfall und/ oder dem beschriebenen Radfahrer machen können, melden sich bitte bei der Polizei.

Weener - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Polizeibeamtinnen

Am 17.06.2025 kam es gegen 13:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 31 in Fahrtrichtung Emden. Zur Unfallzeit befanden sich zwei Polizeibeamtinnen (24 und 25 Jahre alt) zur Absicherung eines liegengebliebenen Transporters mit einem Funkstreifenwagen am genannten Einsatzort. Das Einsatzfahrzeug war mit eingeschaltetem Blaulicht hinter dem Pannenfahrzeug auf dem Standstreifen abgestellt. Als sich die Beamtinnen gerade zur Überprüfung relevanter Daten im Funkstreifenwagen befanden, fuhr der Beteiligte (57 Jahre alt) mit einem Sattelzug mit dem Städtekennzeichen HB auf den stehenden Funkstreifenwagen auf. Durch den Aufprall touchierte das Einsatzfahrzeug den davor befindlichen Transporter. Die Polizeibeamtinnen wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Lkw- Fahrer und der Fahrer des Transporters wurden nicht verletzt. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Moormerland/ Warsingsfehn - Unbekannter schießt mit Luftgewehr auf Vögel

Auf einem Privatgrundstück an der Birkenstrasse in Moormerland-Warsingsfehn nehmen die Bewohner schon seit einiger Zeit wahr, dass offensichtlich eine bislang unbekannte Person aus der näheren Umgebung in dem besiedelten Wohngebiet mit einem Luftgewehr auf Wildvögel schießt. Es seien bereits eine tote Taube und eine Elster gefunden worden. Zudem entdeckte der Grundstücksbewohner unter einem Baum Luftgewehrgeschosse. Man geht davon aus, dass der unbekannte Täter wiederholt mit einem Luftgewehr auf in dem Baum sitzende Wildvögel geschossen hat. Neben einem waffenrechtlichen Verstoß stehen hier Straftatbestände nach dem Tierschutzgesetz im Raume. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gebeten, sachdienliche Hinweise, die zur Feststellung des Verursachers führen können, der Polizei zu melden.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell