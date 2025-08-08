Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Bedarfshaltestelle übersehen

Jena (ots)

Kurz vor 00:30 Uhr konnte Zeugen am Freitag beobachten, wie ein Transporter Mercedes im Bereich des Löbdergrabens falsch gefahren und mit der Ersatzhaltestelle kollidiert sei. Im Anschluss sei das Verursacherfahrzeug in Richtung Fischergasse davongefahren. Beamte konnten jedoch die 55-jährige Fahrzeugführerin im Nahbereich stellen. diese wurde entsprechend belehrt. hierbei gab sie an, den Unfall nicht mitbekommen zu haben - trotz, dass ihr Fahrzeug einen Schaden im vierstelligen Bereich aufwies. Ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubtem Entfernens vom Unfallort wurde eingeleitet.

