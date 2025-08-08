PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Bedarfshaltestelle übersehen

Jena (ots)

Kurz vor 00:30 Uhr konnte Zeugen am Freitag beobachten, wie ein Transporter Mercedes im Bereich des Löbdergrabens falsch gefahren und mit der Ersatzhaltestelle kollidiert sei. Im Anschluss sei das Verursacherfahrzeug in Richtung Fischergasse davongefahren. Beamte konnten jedoch die 55-jährige Fahrzeugführerin im Nahbereich stellen. diese wurde entsprechend belehrt. hierbei gab sie an, den Unfall nicht mitbekommen zu haben - trotz, dass ihr Fahrzeug einen Schaden im vierstelligen Bereich aufwies. Ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubtem Entfernens vom Unfallort wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 08.08.2025 – 11:00

    LPI-J: Nach Fahrradunfall schwer verletzt

    Jena (ots) - Im, wie sich im Anschluss herausstellte, alkoholisierten Zustand (1,1 Promille) war am Donnerstagnachmittag ein 29-Jährige mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg von Lobeda in Richtung Burgau unterwegs. Auf Höhe Lobeda Altstadt kam es dann zum Frontalzusammenstoß mit einer entgegenkommenden Zweiradfahrerin. Diese erlitt schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen die 29-Jährige ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 14:06

    LPI-J: Kind von PKW erfasst

    Bad Sulza (ots) - Gestern Nachmittag wurde in Bad Sulza ein 8-jähriges Kind von einem PKW erfasst. Das Kind verließ einen, im Gegenverkehr wartenden Linienbus und beabsichtigte, die Straßenseite zu wechseln. Dafür lief es hinter dem Bus über die Fahrbahn. Dabei wurde es von einer PKW-Fahrerin erfasst. Das Kind wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 14:06

    LPI-J: RWE Graffiti in Bad Sulza

    Bad Sulza (ots) - An einer Mauer in der Ludwig-Wiegand-Straße 14 in Bad Sulza haben gestern Nacht Unbekannte einen 6 Meter langen Schriftzug "FC RWE" gesprüht. In Tatortnähe konnte die Polizei zwei Personen feststellen. Zur Erhärtung des Tatnachweises werden Zeugen gesucht. (Polizeiinspektion Apolda - Tel.: 03644/541-0). Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren