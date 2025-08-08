PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Alkoholisiert erwischt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Kahla: Gegen 21:30 Uhr kontrollierten Beamte auf dem Steinweg einen Transporter VW samt Fahrer. Während beim VW keine Beanstandungen vorhanden waren, traf dies auf den 39-jähriger Fahrzeuglenker weniger zu. Dieser war mit 1,28 Promille nicht unerheblich alkoholisiert. Es folgten eine Blutentnahme, die Beschlagnahme des Führerscheins sowie die fällige Anzeigenfertigung.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

  • 08.08.2025 – 11:00

    LPI-J: Versuchter Einbruch entpuppt sich als Sachbeschädigung

    Jena (ots) - Am Donnerstagabend teilte eine Anwohnerin mit, dass augenscheinlich versucht wurde in ihre Hochparterrewohnung im Lobeda einzudringen. Der Tatzeitraum liege in den Nachmittagsstunden und es sind Beschädigungen an der Balkontür ersichtlich. Vor Ort gab die Frau an, dass in Sichtweite auf einem Spielplatz Kinder gewesen waren und noch seine, welche mit ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 11:00

    LPI-J: Bedarfshaltestelle übersehen

    Jena (ots) - Kurz vor 00:30 Uhr konnte Zeugen am Freitag beobachten, wie ein Transporter Mercedes im Bereich des Löbdergrabens falsch gefahren und mit der Ersatzhaltestelle kollidiert sei. Im Anschluss sei das Verursacherfahrzeug in Richtung Fischergasse davongefahren. Beamte konnten jedoch die 55-jährige Fahrzeugführerin im Nahbereich stellen. diese wurde entsprechend belehrt. hierbei gab sie an, den Unfall nicht ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 11:00

    LPI-J: Nach Fahrradunfall schwer verletzt

    Jena (ots) - Im, wie sich im Anschluss herausstellte, alkoholisierten Zustand (1,1 Promille) war am Donnerstagnachmittag ein 29-Jährige mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg von Lobeda in Richtung Burgau unterwegs. Auf Höhe Lobeda Altstadt kam es dann zum Frontalzusammenstoß mit einer entgegenkommenden Zweiradfahrerin. Diese erlitt schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen die 29-Jährige ...

    mehr
