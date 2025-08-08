LPI-J: Alkoholisiert erwischt
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Kahla: Gegen 21:30 Uhr kontrollierten Beamte auf dem Steinweg einen Transporter VW samt Fahrer. Während beim VW keine Beanstandungen vorhanden waren, traf dies auf den 39-jähriger Fahrzeuglenker weniger zu. Dieser war mit 1,28 Promille nicht unerheblich alkoholisiert. Es folgten eine Blutentnahme, die Beschlagnahme des Führerscheins sowie die fällige Anzeigenfertigung.
