Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gefährlicher Ausflug

Weimar (ots)

Weimar: Im Ergebnis steht ein Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruch. Doch die Wahl der Örtlichkeit zur Freizeitgestaltung von acht Jugendlichen zwischen 13 und 15 Jahren barg erhebliche Gefahren. Wie Donnerstag am frühen Abend bekannt wurde, sollten sich mehrere Personen widerrechtlich in einem leerstehenden und einsturzgefährdeten Gebäude in der Marcel-Paul-Straße befunden haben. Dies rief sowohl die Polizei als auch die Feuerwehr auf den Plan. Dort konnten die Jugendlichen Objekt angetroffen und in der Folge herausbegleitet werden. Zu einer Schädigung an deren Gesundheit kam es nicht. Grundlegend gilt: Bautellen und leerstehende Gebäude, erst recht wenn diese gegen widerrechtlichen Zutritt mittels Zaun egschützt sind, sollten und dürfen nicht betreten werden. Die Gefahr eines Unfalls mit teil schweren Folgen besteht immer. Im benannten Fall ist zum Glück nichts passiert.

