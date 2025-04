POL-EL: Nordhorn - Brutaler Übergriff in Radwegunterführung - Polizei sucht Zeugen

Bawinkel (ots) - In Bawinkel an der Straße Altmanns Kamp ist ein bislang unbekannter Täter gegen 12:20 Uhr in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Als die Bewohnerin dies bemerkte und auf sich aufmerksam machte, flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Freren unter der Rufnummer 05902/949620 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje ...

