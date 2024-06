Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ohlsbach - Schranke an Bahnübergang beschädigt

Zeugenaufruf

Ohlsbach (ots)

Beamte des Polizeipostens Gengenbach sind aktuell auf der Suche nach Zeugen. Ein noch unbekannter Fahrzeugführer hat am Mittwoch zwischen 11Uhr und 12:10 Uhr einen Schaden an der Halbschranke am Bahnübergang "In der Grün" verursacht. Möglicherweise passierte das Fahrzeug den Übergang, als die Schranken sich bereits senkten, was schließlich zum Abriss des Schrankenbaums geführt haben könnte. Personen, die Hinweise auf einen möglichen Verursacher des Schadens geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07803 96620 bei der Polizei zu melden. /ma

