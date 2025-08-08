PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zwei Orte, vergleichbare Tathandlungen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Stadtroda/Hermsdorf: Zwei Meldungen innerhalb von nicht einmal 30 Minuten mit gleichlautendem Inhalt ergingen am Donnermittag bei der Polizei Saale-Holzland. Jeweils in einem Verbrauchermarkt entwendeten Unbekannte älteren Damen die Geldbörse aus der Handtasche. Zum einen lag der Tatort in der Jenaer Straße in Stadtroda, zum andere in der Erich-Weinert-Straße in Hermsdorf. Die Polizei weist daraufhin, dass Langfinger überall lauern können. Behalten Sie ihre Taschen stets in Ihrer Nähe, am besten direkt am Körper. Keinesfalls sollten Sie ihre Tasche im Einkaufswagen zurücklassen. Wenn Ihre Tasche zu verschließen ist, nutzen Sie diese Funktion. So schützen Sie sich vor ungewollten Griffen in Ihre Taschen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

