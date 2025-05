POL-PDMT: Pressebericht Polizei Hachenburg vom 04.05.2025

Montabaur (ots) - Am 02.05.2025 um 12:00 Uhr wurde in der Kirchstraße in Montabaur ein 24-jähriger E-Scooter-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Fahrer war der Polizei als Betäubungsmittelkonsument bekannt und auch an diesem Tag stand der Betroffene merklich unter dem Einfluss von Drogen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Am ...

