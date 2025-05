Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Alkohol und Drogen im Straßenverkehr

Montabaur (ots)

Am 02.05.2025 um 12:00 Uhr wurde in der Kirchstraße in Montabaur ein 24-jähriger E-Scooter-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Fahrer war der Polizei als Betäubungsmittelkonsument bekannt und auch an diesem Tag stand der Betroffene merklich unter dem Einfluss von Drogen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Am 02.05.2025 um 13:10 Uhr wurde dann nach einem Zeugenhinweis ein 59-jähriger LKW-Fahrer auf der L 318 bei Görgeshausen angehalten und kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass der Beschuldigte mit 2,36 Promille erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Auch ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und zu Beweiszwecken eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Am 03.05.2025 um 15:25 Uhr wurde in Wirges in der Christian-Heibel-Straße der nächste E-Scooter-Fahrer kontrolliert. Der betroffene 29-jährige Mann aus Limburg stand dabei sowohl unter Drogen- als auch Alkoholeinfluss. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen und aufgrund des Mischkonsums ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

