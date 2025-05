POL-PDMT: Vollbrand eines Einfamilienhauses

Niederelbert (ots) - Am 01.05.2025 um 09:50 Uhr kam es auf der L 309 zu einem Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Motorradfahrer. Dieser befuhr die Strecke aus Richtung Koblenz kommend in Fahrtrichtung Montabaur / B49. Der 63-jährige Fahrer aus Koblenz kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Neben der ...

