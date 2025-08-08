LPI-J: Haftbefehle vollstreckt

Weimar (ots) - Weimar: In der Nacht zu Donnerstag begaben sich ein oder mehrere unbekannte Täter auf einen Parkplatz in Neu-Ehringsdorf. Dort brachen sie bei zwei Pkw gewaltsam die Tankdeckel auf und zapften Kraftstoff ab. Anschließend begaben sich der oder die Täter zu einem abgestellten Bagger. Dort öffneten sie vermutlich mittels eines Nachschlüssels den Tankdeckel und eines der Staufächer. Aus dem Tank wurde Diesel und aus dem Staufach eine Werkzeugkiste entwendet. ...

