POL-HAM: Handtaschendiebstahl durch Zeugen vereitelt

Hamm-Mitte (ots) - In einem Freizeitbad an der Jürgen-Graef-Allee stellte eine Reinigungskraft am Sonntag, 23. Februar, gegen 1.35 Uhr, außerhalb der Öffnungszeiten einen 47-jährigen Mann fest. Aus Angst vor dem 47-Jährigen setzte die Reinigungskraft ein Tierabwehrspray ein und drängte ihn in einen Abstellraum. Dort hielt sie den Täter bis zum Eintreffen der Polizei fest. Nach medizinischer Behandlung durch einen ...

