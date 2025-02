POL-HAM: Einbruch in Erlebnistherme

Hamm-Heessen (ots) - Nach einem Verkehrsunfall auf der Cardijnstraße sucht die Polizei Hamm einen Fahrradfahrer. Nach Zeugenaussagen soll der Unbekannte am Sonntag, 23. Februar, gegen 15.55 Uhr mit seinem Fahrrad die Cardijnstraße in westlicher Richtung befahren haben. Dabei touchierte er mit seinem Fahrrad ein am Fahrbahnrand geparkten Mercedes. Der Fahrradfahrer hielt zunächst kurz an der Unfallstelle an, fuhr dann ...

mehr